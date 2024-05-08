Главная » Новости



12:24, 8 мая 2024 года Орловцы доставили на передовую FPV-дроны Также бойцам вручили мобильную систему подавления БПЛА.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Из Орловской области в район Сватово доставили большую посылку для военнослужащих. Ее привезли на фронт советник губернатора Сергей Лежнев и глава города Ливны Сергей Трубицин. Бойцам передали мобильную систему подавления БПЛА, тепловизионные пончо, FPV-дроны, комплект пилота и маскировочные сети. Кроме того, военным вручили плащ-палатки, спальники, летние маскхалаты, обувь, ветро-влагозащитные костюмы, тактические кроссовки, термобелье, вещмешки, строительные материалы, окопные свечи, генераторы и многое другое. Андрей Клычков. За постоянную поддержку военнослужащих жителей города Ливны в своем телеграм-канале поблагодарил губернатор





Вести-Орёл



