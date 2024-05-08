Орловцы доставили на передовую FPV-дроны

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12:24, 8 мая 2024 года
Орловцы доставили на передовую FPV-дроныТакже бойцам вручили мобильную систему подавления БПЛА.
Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова
Из Орловской области в район Сватово доставили большую посылку для военнослужащих. Ее привезли на фронт советник губернатора Сергей Лежнев и глава города Ливны Сергей Трубицин.
Бойцам передали мобильную систему подавления БПЛА, тепловизионные пончо, FPV-дроны, комплект пилота и маскировочные сети. Кроме того, военным вручили плащ-палатки, спальники, летние маскхалаты, обувь, ветро-влагозащитные костюмы, тактические кроссовки, термобелье, вещмешки, строительные материалы, окопные свечи, генераторы и многое другое.
За постоянную поддержку военнослужащих жителей города Ливны в своем телеграм-канале поблагодарил
губернатор Андрей Клычков
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Вести-Орёл