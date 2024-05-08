Главная » Новости



10:30, 8 мая 2024 года В исправительных учреждениях Орловской области отметили Пасху Праздничные богослужения прошли в соответствии с пасхальными традициями и канонами.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области со светлым праздником Воскресения Христова поздравили осужденных. Церковные торжества прошли во всех храмах и молельных комнатах при учреждениях уголовно-исполнительной системы региона с соблюдением пасхальных традиций и канонов.



Священнослужители посетили СИЗО № 1 в Орле, домовой храм исправительной колонии № 5 в поселке Нарышкино и исправительную колонию № 6 в поселке Шахово Кромского района. Для осужденных освятили пасхальные куличи и яйца. Они также смогли исповедаться и причаститься. Об этом рассказали в Орловской митрополии.





Вести-Орёл



