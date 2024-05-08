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10:55, 8 мая 2024 года Дублеры ФК "Орел" ждут болельщиков на трибунах Молодежная команда "зелено-белых" продолжает дебютный сезон.







Молодежная команда "зелено-белых" осваивается в новом для себя турнире – первенстве СФФ "Центр". Футболисты ждут орловцев на трибунах.



Пока наша молодежка смогла одержать только одну победу. В минувшем туре орловцы уступили с минимальным счетом смоленскому "Днепру" - 0:1. Отметим, что практически весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален защитник Андрей Кошелев.



Следующий матч у дублеров "Орла" - выездной. 10 мая наша команда отправится в гости к староскольскому "Металлургу".





Анастасия Дорохова



