Главная » Новости



10:00, 8 мая 2024 года Для ветерана из Орла провели импровизированный парад Победы Поздравления принимал Александр Михайлович Алешкин.



Фото: администрация города Орла

В Орле с Днем Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Алешкина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, под окнами его дома прошел импровизированный парад Победы.





Александр Михайлович родился в селе Вяжи Новосильского района. Служил в 282-м минометном полку 32-й минометной бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва. После службы в течение восьми лет он работал в Москве следователем. Затем переехал в Орел и всю свою жизнь посвятил заводу "Малютка".



Александр Михайлович Алешкин награжден медалями "За взятие Берлина", "За отвагу", "За победу над Германией" и орденом "Красной Звезды".





Вести-Орёл



