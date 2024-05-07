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20:23, 7 мая 2024 года В Орле возобновят работу маршрута №464 Это случится уже 8 мая.





С 8 мая в Орловской области возобновляется автобусное сообщение по межмуниципальному маршруту №464 "Мезенский педагогический колледж – магазин "Звездный" (с заездом в село Тайное)". Об этом сообщает региональный организатор перевозок.



Ежедневно предусмотрено выполнение четырех оборотных рейсов. Время отправления от остановки "Тайное": 6:15, 8:15, 17:30, 19:30. Время отправления от остановки "магазин "Звездный": 7:15, 9:15, 18:30, 20:30.



Отслеживать движение автобусов можно с помощью приложения "Умный транспорт", сервисов "Яндекс.Карты" или 2ГИС.





