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18:51, 7 мая 2024 года

Андрей Клычков прокомментировал итоги инаугурации Владимира Путина

Губернатор Орловской области отметил, что с этим событием Россия вступает в новый этап своего развития.


7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. На минувших выборах глава государства набрал 87,28% голосов избирателей и был избран на шестилетний срок.

Одним из гостей церемонии стал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Комментируя итоги инаугурации, глава Орловщины отметил историчность этого события и добавил, что с ним Россия вступает в новый этап своего развития.
"Роль первого лица, сильного лидера державы, верховного главнокомандующего не просто велика, она определяет наше будущее", — подчеркнул губернатор.
Андрей Клычков отметил важность акцента в речи Владимира Путина на участниках специальной военной операции, их присутствии на главных ролях жизни страны.
"Орловщина всегда была и будет надежным фронтом для наших бойцов, и мы сделаем все, чтобы поддержать их как на передовой, так и после возвращения с Победой. "Вместе победим!" — так завершил свою речь Владимир Владимирович, и эти слова мы берем на вооружение. Потому что победа возможна только совместными усилиями, и Орловская область сделает все, чтобы её достичь", — подытожил глава Орловщины.
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