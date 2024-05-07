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17:26, 7 мая 2024 года Леонид Музалевский: "Желаю президенту великих побед в той борьбе, которую сегодня ведет Россия" Председатель Орловского областного совета народных депутатов поделился впечатлениями от церемонии вступления Владимира Путина в должность главы государства.





7 мая в Кремле Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский поделился впечатлениями от этого события.



Спикер регионального заксобрания пожелал президенту великих побед в той борьбе, которую сегодня ведет Россия, отметив огромную поддержку главы государства со стороны россиян по итогам выборов, сплочение народа вокруг национального лидера.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: "Владимир Владимирович обратился ко всем жителям страны, подчеркнув, что беречь Россию и служить нашему народу всегда было и будет для него священным долгом. Сегодня, как никогда, важны единство и сплоченность, мужество и верность Отечеству. От этого зависит будущее нашей великой страны. Вместе мы преодолеем все преграды и победим!".





