вторник 7.05.2024 21:15:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:30, 7 мая 2024 года

Жители Заводского района Орла мечтают о благоустройстве Козьего парка

Орловцы хотят видеть здесь пляж.



Жители Заводского района Орла прислали письмо в редакцию ГТРК "Орел", в котором беспокоятся о состоянии Разградского парка, в народе — Козьего парка.

10 лет парк благоустроили, сделали спортивную площадку. Прибрежную зону облюбовали для прогулок пенсионеры. Сейчас они опасаются, что сухие деревья могут упасть.
В мэрии уверяют, что заброшенным Разградский парк назвать нельзя.
Оксана Храмченкова, и. о. начальника управления по взаимодействию со СМИ и аналитической работе администрации г. Орла: "В этом году проходили субботники. Уборкой занимается "Спецавтобаза", она и вывозит сухие деревья".
Мечтают жители и об открытии здесь официального пляжа. В городской администрации отвечают, что подготовка пляжа требует больших денежных затрат, а бюджет города дефицитный.

Шанс на благоустройство парка видится в участии в национальном проекте. В этом году за его ремонт проголосовало всего 35 человек.



Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.