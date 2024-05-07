Жители Заводского района Орла мечтают о благоустройстве Козьего парка

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20:30, 7 мая 2024 года
Жители Заводского района Орла мечтают о благоустройстве Козьего паркаОрловцы хотят видеть здесь пляж.
Жители Заводского района Орла прислали письмо в редакцию ГТРК "Орел", в котором беспокоятся о состоянии Разградского парка, в народе — Козьего парка.
10 лет парк благоустроили, сделали спортивную площадку. Прибрежную зону облюбовали для прогулок пенсионеры. Сейчас они опасаются, что сухие деревья могут упасть.
В мэрии уверяют, что заброшенным Разградский парк назвать нельзя.
Мечтают жители и об открытии здесь официального пляжа. В городской администрации отвечают, что подготовка пляжа требует больших денежных затрат, а бюджет города дефицитный.
Оксана Храмченкова, и. о. начальника управления по взаимодействию со СМИ и аналитической работе администрации г. Орла: "В этом году проходили субботники. Уборкой занимается "Спецавтобаза", она и вывозит сухие деревья".
Шанс на благоустройство парка видится в участии в национальном проекте. В этом году за его ремонт проголосовало всего 35 человек.
Татьяна Тимохина