Жители Заводского района Орла мечтают о благоустройстве Козьего парка

Орловцы хотят видеть здесь пляж.

10 лет парк благоустроили, сделали спортивную площадку. Прибрежную зону облюбовали для прогулок пенсионеры. Сейчас они опасаются, что сухие деревья могут упасть.

В мэрии уверяют, что заброшенным Разградский парк назвать нельзя.

Оксана Храмченкова, и. о. начальника управления по взаимодействию со СМИ и аналитической работе администрации г. Орла: "В этом году проходили субботники. Уборкой занимается "Спецавтобаза", она и вывозит сухие деревья".

Шанс на благоустройство парка видится в участии в национальном проекте. В этом году за его ремонт проголосовало всего 35 человек.