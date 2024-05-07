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17:00, 7 мая 2024 года Молодой орловец проведет восемь лет в колонии за убийство нового знакомого Осужденный зарезал мужчину на улице Пионерской.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле вынесли приговор об убийстве на улице Пионерской, совершенном 11 сентября 2023-го года. Вердиктом суда 19-летний орловец проведет в колонии строгого режима восемь лет.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, ночью нетрезвый осужденный поссорился с 43-летним мужчиной и зарезал его. Пострадавший умер в больнице. С жертвой парень познакомился в день убийства.





