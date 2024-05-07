Василий Иконников прокомментировал итоги инаугурации Владимира Путина
Сенатор РФ присутствовал при вступлении главы государства в должность.
7 мая в Кремле Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Глава государства произнес слова присяги и выступил с обращением.
Одним из гостей церемонии стал сенатор РФ Василий Иконников. Он прокомментировал итоги инаугурации.
Василий Иконников, сенатор РФ:"Сегодня состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Приглашенные собрались задолго до ее начала. Появление руководителя страны было встречено бурными аплодисментами. После присяги президент выступил с речью, в которой подчеркнул, что «суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу». В. В. Путин заверил всех в том, что и впредь интересы, безопасность России будут для него превыше всего".