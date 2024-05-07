Главная » Новости



16:17, 7 мая 2024 года Василий Иконников прокомментировал итоги инаугурации Владимира Путина Сенатор РФ присутствовал при вступлении главы государства в должность.





7 мая в Кремле Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Глава государства произнес слова присяги и выступил с обращением.



Одним из гостей церемонии стал сенатор РФ Василий Иконников. Он прокомментировал итоги инаугурации.

Василий Иконников, сенатор РФ: "Сегодня состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Приглашенные собрались задолго до ее начала. Появление руководителя страны было встречено бурными аплодисментами. После присяги президент выступил с речью, в которой подчеркнул, что «суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу». В. В. Путин заверил всех в том, что и впредь интересы, безопасность России будут для него превыше всего".





