Доля заболевших ОРВИ детей в Орловской области перевалила за 60%

Общая заболеваемость продолжает снижаться.

С 29 апреля по 5 мая в Орловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились 2214 человек. При этом 62,6% составляют дети в возрасте до 14 лет, что на пять процентов больше предыдущего показателя. Общая заболеваемость ОРВИ снизилась на 37,5% по сравнению с позапрошлой семидневкой.



Заболеваемость ковидом осталась на прежнем уровне. Зарегистрировано 43 случая.



На территории Орловщины активно циркулируют сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2. Есть единичные находки вирусов гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре.