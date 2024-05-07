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17:52, 7 мая 2024 года В деревне под Орлом проверили качество воздуха после пожара на свалке Пробы взяли специалисты Роспотребнадзора.





После пожара на мусорной свалке по улице Итальянской орловский Роспотребнадзор взял пробы воздуха в деревне Башковка. Специалисты проверили его на содержание загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения органического мусора.



По результатам проверки выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на соблюдение требований санитарного законодательства к качеству атмосферного воздуха на территории жилой застройки.



Напомним, что пожар на полигоне случился 5 мая. Площадь ЧП составила 500 квадратных метров.





