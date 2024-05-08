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9:00, 8 мая 2024 года Под Орлом ослам делают педикюр Процедуру проводят в Зоовольерном комплексе.



Фото: Марина Абадонова/пресс-служба БУОО "Дирекция ООПТ"

В Хотынецком районе Орловской области специалисты делают ослам педикюр. Животные живут в зоопарке. Как сообщили в соцсетях зоовольерного комплекса, копыта у ослов плотные, поэтому стачиваются хуже, чем у коров и лошадей.



– Так же, как и человеческие ногти, копыта животных постоянно растут. А вот сточить их по песчаному грунту нашего зоопарка – не вариант. А раз так, то примерно раз в полгода, дорогие ослики, хотите или не хотите, а проходите в "салон" – специальный станок. В нем можно провести "педикюр" безопасно как для "клиента", так и для "мастера", - пояснили в Зоовольерном комплексе.





Сергей Силаев



