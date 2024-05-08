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9:30, 8 мая 2024 года В Орле ищут подрядчика для прокладки сетей водоснабжения и канализации межвузовского кампуса Объявлен соответствующий электронный аукцион.





"Орелводоканал" объявил аукцион на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации к строящемуся межвузовскому кампусу. Тендер опубликован на Госзакупках. Заявки от желающих фирм ждут до 26 мая.



Начальная цена соглашения превышает 54,4 миллиона рублей. Работа должна быть закончена к 31 декабря 2024-го года. Будущий подрядчик обязуется дать пятилетнюю гарантию.



Напомним, что на месте будущего кампуса уже развернули строительный городок. Кампус общей площадью 60 тысяч квадратных метров возведут в 2026 году. Здесь появится учебно-лабораторный корпус, общежития на 1500 мест, современный стадион. Кампус объединит студентов и преподавателей шести вузов, появится более двух тысяч рабочих мест.





