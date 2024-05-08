среда 8.05.2024 11:20:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:30, 8 мая 2024 года

В Орле ищут подрядчика для прокладки сетей водоснабжения и канализации межвузовского кампуса

Объявлен соответствующий электронный аукцион.


"Орелводоканал" объявил аукцион на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации к строящемуся межвузовскому кампусу. Тендер опубликован на Госзакупках. Заявки от желающих фирм ждут до 26 мая.

Начальная цена соглашения превышает 54,4 миллиона рублей. Работа должна быть закончена к 31 декабря 2024-го года. Будущий подрядчик обязуется дать пятилетнюю гарантию.

Напомним, что на месте будущего кампуса уже развернули строительный городок. Кампус общей площадью 60 тысяч квадратных метров возведут в 2026 году. Здесь появится учебно-лабораторный корпус, общежития на 1500 мест, современный стадион. Кампус объединит студентов и преподавателей шести вузов, появится более двух тысяч рабочих мест.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.