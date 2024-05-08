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7:30, 8 мая 2024 года Из Орла на передовую отправили гуманитарный груз Бойцам СВО доставят инструменты, лекарства и сладости.



Фото: Михаил Вдовин

В преддверии Дня Победы орловцы собрали груз для бойцов, участвующих в СВО. Как сообщил в соцсетях вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин, на передовую доставят инструменты, продукты, предметы первой необходимости, воду, мед и домашние соленья, а также поздравления от наших детей с Днем Победы. Волонтеры из Орловского техникума сферы услуг передали испеченные булочки и многое другое.





- Наша поездка проходит в пасхальные дни и вместе с грузом передадим бойцам капельку светлого праздника - куличи, - отметил Вдовин.



Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе груза. Среди них - депутаты и сотрудники аппарата областного Совета, сотрудники Орловского реготделения Детского фонда, фонда "Защитники Отечества", Орловского техникума сферы услуг, Орловского облпотребсоюза, предприниматели и учащиеся лицея №4, школ №5, №45 и №49.





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