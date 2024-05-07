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17:30, 7 мая 2024 года Орловцев накормят гречкой с мясом Ежегодный фестиваль "Солдатская кухня" пройдет в парке Победы.



Фото: пресс-служба администрации Орла

В парке Победы Орла в третий раз пройдет ежегодный фестиваль "Солдатская кухня". Гостей будут ждать несколько блюд.



9 мая техникум технологий и предпринимательства имени Русанова угостит орловцев картошкой и тушеным мясом, а также компотом из сухофруктов. Орловский реставрационно-строительный техникум приготовит гречку с мясом и чай с мятой. А техникум агротехнологий и транспорта накормит гостей пшенкой с мясом и чаем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



10 мая дегустации продолжат городские предприятия. На протяжении двух дней в парке Победы будет работать военная полевая кухня академии ФСО.

Режим работы площадок:



9 мая – с 12.00 до 18.00;

10 мая – с 11.00 до 18.00.





Сергей Силаев



