среда 8.05.2024 11:20:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:30, 8 мая 2024 года

В Орле прошел региональный чемпионат по пауэрлифтингу

Турнир посвятили 30-летнему юбилею спортивной федерации.


В Орле состоялся Чемпионат области по пауэрлифтингу в дисциплине "жим классический". Турнир был посвящен юбилею спортивной федерации. В состязаниях приняли участие 66 атлетов из четырех городов. Самому молодому участнику исполнилось 13 лет, а самому возрастному — 71 год.

В день турнира было установлено сразу несколько рекордов области. Екатерина Юдина в категории 57 кг собрала вес 73,5 кг, второй рекордсменкой оказалась Анастасия Замуруева. Девушка собрала 102,5 кг в своей весовой категории свыше 84 кг.
Первое место в категории 84 кг забрала Оксана Симонова, Оксана, второе место у Надежды Мариночкиной. В весовой категории до 52 кг первое место заняла Лилия Фурбовер, второе место у Татьяны Поляковой, третьей стала Валерия Гладских.
В категории 63 кг у женщин призовые места распределились следующим образом:
  • золото — Татьяна Докукина (80 кг);
  • серебро — Татьяна Басова (62,5 кг);
  • бронза — Екатерина Баканова (55 кг).
У женщин в категории 69 кг Оксана Бухтиярова заняла первое место, она собрала вес 52,5 кг, второе место — Кристина Колесникова (2,5 кг).
Среди мужчин в категории 74 кг победил Климент Ненахов (125 кг), второе место у Виталия Волченкова (Мценск), а третье место забрал Дмитрий Сучков (115 кг).
В категории 83 кг среди мужчин первое место занял Евгений Жданович, второе место у Евгения Нечаева (Мценск), третье место в активе Сергея Бельского. В весовой категории до 93 кг первое место занял Станислав Вишняков (165 кг), второе место у Егора Двилянского (150 кг), третье место занял Роман Зайцев (137,5 кг).
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.