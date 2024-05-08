В Орле прошел региональный чемпионат по пауэрлифтингу

Турнир посвятили 30-летнему юбилею спортивной федерации.

В день турнира было установлено сразу несколько рекордов области. Екатерина Юдина в категории 57 кг собрала вес 73,5 кг, второй рекордсменкой оказалась Анастасия Замуруева. Девушка собрала 102,5 кг в своей весовой категории свыше 84 кг.

Первое место в категории 84 кг забрала Оксана Симонова, Оксана, второе место у Надежды Мариночкиной. В весовой категории до 52 кг первое место заняла Лилия Фурбовер, второе место у Татьяны Поляковой, третьей стала Валерия Гладских.

В категории 63 кг у женщин призовые места распределились следующим образом:

золото — Татьяна Докукина (80 кг);

серебро — Татьяна Басова (62,5 кг);

бронза — Екатерина Баканова (55 кг).

У женщин в категории 69 кг Оксана Бухтиярова заняла первое место, она собрала вес 52,5 кг, второе место — Кристина Колесникова (2,5 кг).

Среди мужчин в категории 74 кг победил Климент Ненахов (125 кг), второе место у Виталия Волченкова (Мценск), а третье место забрал Дмитрий Сучков (115 кг).

В категории 83 кг среди мужчин первое место занял Евгений Жданович, второе место у Евгения Нечаева (Мценск), третье место в активе Сергея Бельского. В весовой категории до 93 кг первое место занял Станислав Вишняков (165 кг), второе место у Егора Двилянского (150 кг), третье место занял Роман Зайцев (137,5 кг).