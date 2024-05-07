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16:00, 7 мая 2024 года В орловском трамвае спели песни военных лет Для пассажиров выступили артисты драмтеатра "Русский стиль".





Фото: мэрия Орла

Трамвай №1 выполнил праздничный рейс ко Дню Победы. Как рассказали в мэрии Орла, для пассажиров выступили артисты драмтеатра «Русский стиль». Все вместе они спели песни военных лет.



8 мая акция пройдет в троллейбусе №6. Участие примут артисты ансамбля "Славица". Посадка на остановке "ул. 8 Марта" в 13:04 часов, возвращение на нее – в 14:15 часов.



10 мая коллектив Орловского городского центра культуры выступит в автобусе №16. Посадка на остановке около ОГЦК начнется в 11:04, вернется автобус в 12:50 часов.



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