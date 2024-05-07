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16:30, 7 мая 2024 года В Орле состоялась акция "Бессмертный полк" Шествие было организовано в ОГАУ имени Парахина.



Фото: Татьяна Тимохина

В канун Дня Победы в Орловском государственном аграрном университете прошла акция "Бессмертный полк". В шествии приняли участие спикер областного Совета Леонид Музалевский, заместитель губернатора Олег Ревякин и ректор вуза Владимир Масалов. Они почтили память наших героических предков вместе со студентами и преподавателями. ﻿"Уже 12 лет акция собирает миллионы россиян разных возрастов и национальностей со всего мира. Уверен, что все, кто хотя бы раз участвовал в шествии, согласятся со мной - идти в рядах "Бессмертного полка" всегда очень волнительно", - сказал Леонид Музалевский. Он напомнил, что нас объединяет память о великом подвиге советского народа. Благодаря Победе в Великой Отечественной войне мы сегодня можем свободно жить на родной земле, воспитывать детей, строить планы на будущее и работать на благо России. Он напомнил, что нас объединяет память о великом подвиге советского народа. Благодаря Победе в Великой Отечественной войне мы сегодня можем свободно жить на родной земле, воспитывать детей, строить планы на будущее и работать на благо России.





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