"Уже 12 лет акция собирает миллионы россиян разных возрастов и национальностей со всего мира. Уверен, что все, кто хотя бы раз участвовал в шествии, согласятся со мной - идти в рядах "Бессмертного полка" всегда очень волнительно", - сказал Леонид Музалевский.
Он напомнил, что нас объединяет память о великом подвиге советского народа. Благодаря Победе в Великой Отечественной войне мы сегодня можем свободно жить на родной земле, воспитывать детей, строить планы на будущее и работать на благо России.