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14:30, 7 мая 2024 года

В Орловской области полтора месяца ищут Лидию Дурову

Последний раз женщина попала на камеры в Северном районе Орла.



В Орловской области с 27 марта ищут 75-летнюю Лидию Федоровну Дурову, пропавшую из деревни Жилина.

Пенсионерка не ориентируется в пространстве. Как рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт", последний раз женщина попала на камеры в Северном районе Орла.

Приметы: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-серые.

Была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, черные полусапожки, темно-серую шапку. При себе имела коричневую сумку.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просьба позвонить на номер горячей линии поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 88007005452 или на номер 112.
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