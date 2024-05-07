Ольга Пилипенко поделилась впечатлениями от инаугурации президента
Депутат Госдумы была в Кремле.
Фото: tg-канал Ольги Пилипенко
Депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко посетила торжественную церемонию инаугурации президента. Политики, дипломаты, деятели культуры и науки собрались в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. Ольга Пилипенко отметила, что атмосферу трудно передать словами.
– Уверена, последующие шесть лет будут определяющими для развития страны. От личного вклада каждого из нас зависит реальное достижение поставленных целей, - написала она в Telegram-канале.