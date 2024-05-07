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14:20, 7 мая 2024 года

Ольга Пилипенко поделилась впечатлениями от инаугурации президента

Депутат Госдумы была в Кремле.

Фото: tg-канал Ольги Пилипенко

Депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко посетила торжественную церемонию инаугурации президента. Политики, дипломаты, деятели культуры и науки собрались в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. Ольга Пилипенко отметила, что атмосферу трудно передать словами.

Уверена, последующие шесть лет будут определяющими для развития страны. От личного вклада каждого из нас зависит реальное достижение поставленных целей, - написала она в Telegram-канале.


Сергей Силаев
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