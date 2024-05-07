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15:00, 7 мая 2024 года Малоархангельского чиновника уволили из-за конфликта интересов Нарушение вскрылось после проверки прокуратуры.





Исполняющий обязанности начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района Орловской области уволен в связи с утратой доверия. Нарушение вскрылось после проверки прокуратуры.



Выяснилось, что занимая указанную должность, чиновник состоял в трудовых отношениях с подконтрольным ему образовательным учреждением и получал за это вознаграждение. Меры по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов своевременно приняты не были, поэтому прокуратура внесла представление в адрес главы района. По результатам его рассмотрения чиновник и был уволен, сообщили в надзорном ведомстве.





