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15:30, 7 мая 2024 года Сахзаводы Орловской области в разы увеличили производство сахара За первый квартал текущего года предприятия изготовили больше 30 тысяч тонн продукта.





В первом квартале 2024-го года "Сахарный комбинат "Колпнянский", "Сахарный комбинат "Отрадинский", "Ливны Сахар" и "Залегощенский сахарный завод" суммарно произвели 31,1 тысячи тонн сахара. Это в 6,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го года, сообщает региональный информационный портал.



Такие цифры достигнуты не в последнюю очередь благодаря ремонту и модернизации: в прошлом году сахзаводы вложили в них более 900 миллионов рублей.





