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14:00, 7 мая 2024 года Орловская и Гомельская области подписали план сотрудничества Дорожную карту скрепили подписями 6 мая.



Фото: портал правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами в 2024-м году.



Церемония прошла 6 мая в павильоне "Беларусь" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба главы Орловщины. Подписание соглашения стало подтверждением договоренностей, достигнутых в рамках недавнего рабочего визита Андрея Клычкова в Гомель. Тогда стороны договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.



Напомним, что за последние три года товарооборот между областями вырос в три раза.





