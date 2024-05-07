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12:57, 7 мая 2024 года В Орле отменили салют на 9 мая Такое решение принял региональный оперштаб.





Салют, ранее запланированный в областном центре, проводить в ближайший четверг не будут. Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службе областного правительства.



Ранее салют хотели провести в двух точках: у КДЦ "Металлург" и на слиянии рек Оки и Орлика.



Ранее многие регионы отказались от проведения салютов. Теперь в их число вошла и Орловская область.





Вести-Орёл



