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12:43, 7 мая 2024 года

В Орловской области ожидаются заморозки

Уже в ночь на 8 мая местами похолодает до минус двух градусов.

Фото: архив

Орловские синоптики предупредили жителей о предстоящем похолодании. В ночь на 8 мая температура воздуха опустится до 2 градусов ниже нуля.
 
9 и 10 мая будет еще холоднее - ожидаются заморозки до минус 5 градусов.
 
По данным Орловского гидрометцентра, 7 мая с 21 часа до 21 часа следующего дня в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. Ожидается порывистый ветер скоростью до 15-20 м/с. Ночью температура составит от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем температура будет от +8 до +13 градусов.
 
9 мая осадков также не ожидается. Ветер будет северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, а днем температура поднимется до +6…+11 градусов.
 
10 мая без осадков. Ветер ночью юго-западный, скоростью 3-8 м/с, а днем - западный до 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с. Ночью также ожидаются заморозки до -5 градусов, а днем температура +11 до +16.



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