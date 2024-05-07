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12:00, 7 мая 2024 года В орловский онкодиспансер поступит оборудование на сумму 32 миллиона рублей Медучреждение пополнят современные эндоскопические аппараты.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В 2024 году Орловский онкодиспансер получит шесть единиц оборудования на сумму более 32 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и федеральной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями".



В диспансер поступят два уникальных эндоскопа: для верхних отделов желудочно-кишечного тракта и ультразвуковой эндоскоп. Их общая стоимость - более 16 миллионов рублей.



Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, с помощью нового оборудования можно проводить высокоинформативное обследование с высоким качеством изображения. Также планируется закупить генератор для электрохирургического и наркозного аппарата в операционной и аппарат ультразвуковой диагностики.





Вести-Орёл



