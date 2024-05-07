В Орле возобновили отопительный сезон

В Орле продолжится отопительный сезон. Мэр областной столицы подписал постановление 6 мая.
Тепло подадут в 1926 многоквартирных домов. Также тепло придет во все объекты соцкультбыта, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
– Уважаемые жители! Напоминаем, что ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления, - напоминают в пресс-службе мэрии.
Ранее отопительный сезон решили завершить в середине апреля.