Орловские энергетики находятся в режиме повышенной готовности
Все из-за непогоды.
Фото: архив "Вестей"
По прогнозу Росгидрометцентра, 7 и 8 мая в Орловской области ожидается ухудшение погоды: усиление ветра до 20 м/с, сильный дождь и град. В связи с этим электросетевые компании региона сохраняют режим повышенной готовности.
По информации пресс-службы правительства региона, наготове 97 бригад, куда входят 264 энергетика и 131 единица спецтехники. В резерве есть источники электроэнергии общей мощностью более 1,7 МВт. Их могут использовать при необходимости социально значимых объектов региона.
Орловцам напоминают, что сообщить о повреждении энергообъектов и отсутствии света можно по телефону: 8 (800)-220-02-20. Линия бесплатная и круглосуточная.