Главная » Новости



10:54, 7 мая 2024 года Орловские энергетики находятся в режиме повышенной готовности Все из-за непогоды.



Фото: архив "Вестей"

По прогнозу Росгидрометцентра, 7 и 8 мая в Орловской области ожидается ухудшение погоды: усиление ветра до 20 м/с, сильный дождь и град. В связи с этим электросетевые компании региона сохраняют режим повышенной готовности.



По информации пресс-службы правительства региона, наготове 97 бригад, куда входят 264 энергетика и 131 единица спецтехники. В резерве есть источники электроэнергии общей мощностью более 1,7 МВт. Их могут использовать при необходимости социально значимых объектов региона.



Орловцам напоминают, что сообщить о повреждении энергообъектов и отсутствии света можно по телефону: 8 (800)-220-02-20. Линия бесплатная и круглосуточная.





Сергей Силаев



