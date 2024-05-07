Главная » Новости



10:46, 7 мая 2024 года Под Орлом сгорел склад В тушении огня участвовали сразу несколько пожарных расчетов.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Около пяти утра в селе Звягинки Орловского округа произошел пожар на складе. На место происшествия прибыли сотрудники 1-й, 3-й, 5-й и специализированной пожарно-спасательных частей города Орла.



Спасатели сформировали звенья ГДЗС и приступили к тушению, чтобы быстро локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Им помогали добровольцы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пламя уничтожило продукцию на площади 30 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.





Вести-Орёл



