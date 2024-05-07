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10:02, 7 мая 2024 года В Орле упавшее дерево загородило выезд из двора На помощь жителям пришли сотрудники МЧС.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне, 6 мая, на улице Комсомольской Орла упало дерево. Это случилось из-за сильного ветра.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, дерево загородило проезд, а спасателям пришлось его распиливать. В результате проезд был освобожден.



Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на помощь орловцам 18 раз. Из них 7 раз тушили пожары, 11 – выезжали на происшествия.





Сергей Силаев



