Главная » Новости



8:00, 7 мая 2024 года Семь медиков пришли работать в районные больницы Орловской области Речь идет об участниках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".





В 2024 году в Орловской области планируют принять на работу 33 врача и 20 фельдшеров в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" соответственно.



Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, в районные больницы уже пришли семь человек.



Плещеевскую ЦРБ пополнил педиатр. В поликлиники Залегощенского и Новосильского районов пришли стоматологи. В Краснозоренской ЦРБ выросло число фельдшеров скорой помощи. В Покровском районе трудоустроились заведующий фельдшерским пунктом и терапевт. Также расширилось число специалистов в областной психиатрической больнице.





