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9:30, 7 мая 2024 года

Жителей и гостей Орла пригласили на выставку "Светлое Христово Воскресение"

Экспозиция начнет работу в Орловском краеведческом музее 7 мая в 15:00.

Фото: Орловская митрополия

Артель православных художников представит свои работы на выставке "Светлое Христово Воскресение". Здесь можно будет увидеть лучшие произведения современных орловских мастеров, созданные для храмов и монастырей Орловской митрополии и других епархий, а также для частных собраний.

Посетители познакомятся с различными видами церковного искусства: иконописью, живописью, декоративно-прикладным творчеством. Кроме того, здесь будут показаны работы, выполненные в стиле известных древних образцов иконописи и живописные произведения.

Выставка в Орловском краеведческом музее будет работать в течение месяца. Об этом сообщает Орловская митрополия

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