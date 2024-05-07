Жителей и гостей Орла пригласили на выставку "Светлое Христово Воскресение"
Экспозиция начнет работу в Орловском краеведческом музее 7 мая в 15:00.
Фото: Орловская митрополия
Артель православных художников представит свои работы на выставке "Светлое Христово Воскресение". Здесь можно будет увидеть лучшие произведения современных орловских мастеров, созданные для храмов и монастырей Орловской митрополии и других епархий, а также для частных собраний.
Посетители познакомятся с различными видами церковного искусства: иконописью, живописью, декоративно-прикладным творчеством. Кроме того, здесь будут показаны работы, выполненные в стиле известных древних образцов иконописи и живописные произведения.
Выставка в Орловском краеведческом музее будет работать в течение месяца. Об этом сообщает Орловская митрополия.