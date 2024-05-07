Главная » Новости



9:30, 7 мая 2024 года Жителей и гостей Орла пригласили на выставку "Светлое Христово Воскресение" Экспозиция начнет работу в Орловском краеведческом музее 7 мая в 15:00.



Фото: Орловская митрополия

Артель православных художников представит свои работы на выставке "Светлое Христово Воскресение". Здесь можно будет увидеть лучшие произведения современных орловских мастеров, созданные для храмов и монастырей Орловской митрополии и других епархий, а также для частных собраний.



Посетители познакомятся с различными видами церковного искусства: иконописью, живописью, декоративно-прикладным творчеством. Кроме того, здесь будут показаны работы, выполненные в стиле известных древних образцов иконописи и живописные произведения.



Выставка в Орловском краеведческом музее будет работать в течение месяца. Об этом сообщает Орловская митрополия.



(6+)









Вести-Орёл



