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9:00, 7 мая 2024 года Спортсмены из Орловской области не будут участвовать в Олимпийских играх Орловцы готовятся к Играм дружбы, которые состоятся на территории РФ.



Фото: архив

Орловские спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом на аппаратном совещании 6 мая сообщил руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов.



- На данный момент наши спортсмены не планируют участие в Олимпийских играх. Сейчас основная подготовка проходит к Играм дружбы, которые планируется проводить на территории РФ, - рассказал он.



Напомним, что Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. В программе соревнований - 36 видов спорта. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из 30 стран. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





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