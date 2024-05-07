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8:30, 7 мая 2024 года

Орловские активисты сняли ролики о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Цель акции – помочь выпускникам преодолеть любые трудности.

Фото: скриншот из видео "Движения Первых"

Активисты Движения Первых в Орловской области присоединились к проекту "На пути к экзаменам", который уже несколько лет успешно реализуется в нашем регионе. Его основная цель - помочь школьникам как можно лучше подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
 
Активисты напоминают, что экзамены - это всего лишь очередное испытание, и каждый сможет его преодолеть. Главное - правильно распределить время при подготовке. В этом деле надежной опорой для выпускников станут их родные, друзья и преподаватели.

Напомним, что благодаря региональному проеку "На пути к экзаменам" были достигнуты положительные результаты. Например, в 2023 году орловские выпускники получили 42 стобальных результата на ЕГЭ.



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