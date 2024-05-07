Орловчанка покорила чемпионат мира по восточным танцам

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19:00, 6 мая 2024 года
Орловчанка покорила чемпионат мира по восточным танцамВиктория Гиззатуллина завоевала шесть золотых и две серебряных медали, а также Гран-при.
На чемпионате мира по восточным танцам в Турции Виктория Гиззатуллина завоевала шесть золотых и две серебряных медали, а также Гран-при. Юная орловчанка представляла 11 номеров в девяти номинациях.
Помимо восточных танцев Виктория исполнила и русский лирический. Есть в репертуаре и узбекский танец — родители девочки родились и выросли в Узбекистане.
Два года назад орловчанка стала самой юной участницей концертов Орловской ассамблеи народов России.
Татьяна Тимохина
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