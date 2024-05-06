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17:00, 6 мая 2024 года

Мэр Орла Юрий Парахин поздравил с Днем Победы ветерана войны

В этом году Александру Васильевичу Ермишкину исполнится 101 год.

Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Ермишкина. В 2024 году прославленному фронтовику исполнится 101 год.

Александр Васильевич рассказал, что из-за низкого роста его долго не брали в армию, но желание защищать Родину было слишком сильным. Он участвовал в Сталинградской битве, в 1942-м году сражался с врагом на рубеже "Купянск-Харьков". Среди его многочисленных наград — орден Отечественной войны II степени, медали "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта".
"Слушая Александра Васильевича, я думал о том, как циклична история. Сегодня наши земляки доблестно сражаются с нацистами на том же Купянском направлении. Наше Отечество и наши солдаты уже проходили через эти испытания. И нам известен их итог. Александр Васильевич — живой символ нашей Победы!", — отметил Юрий Парахин.



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