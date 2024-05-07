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10:30, 7 мая 2024 года Орловский каратист стал призером Чемпионата и Первенства Японии Артем Макаров завоевал второе место в соревнованиях по кекусин-кан каратэ-до.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловец Артем Макаров стал серебряным призёром Чемпионата и Первенства Японии по карате в дисциплине кекусин-кан каратэ-до. Соревнования прошли в Токио. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 20 стран мира.



Как сообщает региональный инфопортал, воспитанник спортшколы №1 Артем Макаров провел три боя. В двух поединках орловец одержал победу над японскими спортсменами, а в финале уступил соотечественнику и завоевал серебряную медаль.





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