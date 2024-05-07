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10:00, 7 мая 2024 года В орловской Бунинке откроется выставка "Память огненных лет" Она будет работать с 8 по 16 мая.



Фото: архив

В Орловской областной библиотеке имени Бунина готовится выставка "Память огненных лет", приуроченная к Дню Победы. Как сообщает региональный инфопортал, экспозиция будет работать с 8 по 16 мая.



На выставке представят лучшие произведения известных поэтов и писателей, которые описывают долгий путь от начала Великой Отечественной войны до победных дней. Экспозицию откроет книга "Летопись Великой Отечественной 1941-1945". Это краткая иллюстрированная история, основанная на документальных материалах о военных событиях.



Также в Бунинке будут представлены сборники "Детство, опаленное войной", в основе которого лежат рассказы-воспоминания и стихи о войне, и "Выстояли и победили!", в котором освещаются события, происходившие на территории Орловской области в 1941-1945 годах. Книга Егора Щекотихина "Орловская битва" рассказывает о крупнейшем событии Второй мировой войны, ход которого в течение двух лет определял стратегию противоборства Вооруженных сил СССР и Германии.



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