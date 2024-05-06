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12:45, 6 мая 2024 года
Орловцы присоединились к всероссийской акции "Окна Победы"Окна домов, учебных заведений и офисов украшают рисунками, посвященными Великой Отечественной войне.
Фото: администрация города Орла.
Жители Орла присоединились к ежегодной всероссийской акции "Окна Победы". В преддверии 9 Мая окна жилых домов, учебных заведений, офисных и общественных зданий украшают различными рисунками, трафаретами, наклейками с символикой Великой Победы.
Как сообщили в мэрии Орла, самыми активными участниками акции являются школы и детские сады. Ежегодно к Дню Победы дети, родители и педагоги создают уникальные аппликации и рисунки на окнах.
- Ребята с душой и большой любовью подходят не только к акции, но и к своей истории, истории своего народа и своей семьи, - рассказали в управлении образования, спорта и физкультуры администрации Орла.
Вести-Орёл