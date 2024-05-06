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9:30, 6 мая 2024 года Орловцы смогут позвонить в колокола Переносные звонницы установили в четырех храмах Орла



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В течение Светлой седмицы - первой недели после Пасхи - жители Орла смогут позвонить колокола. По давней церковной традиции на праздничной неделе каждый желающий может подняться на колокольню и возвестить о своей пасхальной радости.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в этом году в четырех орловских храмах не придется взбираться на колокольню. В Богоявленском и Успенском (Михаило-Архангельском) соборах, Иверском и Троице-Васильевском храмах Орла для прихожан и гостей установили переносные звонницы. Их удобство оценят все, включая детей и людей с ограниченными возможностями.





Вести-Орёл



