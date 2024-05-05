Орловцы передали спецназовцам бронемашину и спецоборудование

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16:15, 5 мая 2024 года
Орловцы передали спецназовцам бронемашину и спецоборудованиеГруз вручила делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
Орловская делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым доставила очередной груз бойцам, задействованным в специальной военной операции. Второй гвардейской бригаде спецназа, где служат в том числе и орловцы, передали бронированный автомобиль и специальное оборудование.
В перечень спецоборудования вошли пять детекторов дронов, коллиматорные прицелы, портативные зарядные электростанции, квадрокоптер с тепловизором.
Также вручили амуницию: тактические шлемы, камуфляжные костюмы, обувь.
Помимо этого, в груз вошли гамаки, палатки, шуруповерт, удлинитель, бензопилы, саморезы, дизельный генератор.