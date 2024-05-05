Орловцы передали спецназовцам бронемашину и спецоборудование

Груз вручила делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Орловская делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым доставила очередной груз бойцам, задействованным в специальной военной операции. Второй гвардейской бригаде спецназа, где служат в том числе и орловцы, передали бронированный автомобиль и специальное оборудование.



В перечень спецоборудования вошли пять детекторов дронов, коллиматорные прицелы, портативные зарядные электростанции, квадрокоптер с тепловизором.



Также вручили амуницию: тактические шлемы, камуфляжные костюмы, обувь.



Помимо этого, в груз вошли гамаки, палатки, шуруповерт, удлинитель, бензопилы, саморезы, дизельный генератор.