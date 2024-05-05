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15:53, 5 мая 2024 года ФК "Орел" обыграл пензенский "Зенит" С этой победой "зелено-белые" набирают шесть очков в текущем сезоне.





В пятом туре LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" ФК "Орел" сыграл в Пензе против "Зенита". Единственный гол в первом тайме забил Максим Тарасов.



С этой победой "зелено-белые" набирают шесть очков в текущем сезоне.



В следующем туре орловцы сыграют дома против дубля тульского "Арсенала". Стартовый свисток прозвучит 12 мая в 15:00.





