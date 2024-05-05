Орловские пожарные ликвидируют загорание свалки на улице Итальянской

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15:42, 5 мая 2024 года
Орловские пожарные ликвидируют загорание свалки на улице ИтальянскойСообщение о ЧП пришло утром 5 мая.
Видео: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле спасатели ликвидируют загорание мусора на складе твердых бытовых отходов. Сообщение о ЧП на улице Итальянской пришло утром 5 мая.
На момент вызова загорание занимало площадь в 500 квадратных метров. Сейчас она составляет 100 квадратных метров.
Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Открытого горения на месте ЧП нет, происходит задымление.
"Свалка находится далеко от жилого сектора, угрозы распространения нет", – отметили в главном управлении МЧС России по Орловской области.
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