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15:42, 5 мая 2024 года Орловские пожарные ликвидируют загорание свалки на улице Итальянской Сообщение о ЧП пришло утром 5 мая.



Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасатели ликвидируют загорание мусора на складе твердых бытовых отходов. Сообщение о ЧП на улице Итальянской пришло утром 5 мая.



На момент вызова загорание занимало площадь в 500 квадратных метров. Сейчас она составляет 100 квадратных метров.

"Свалка находится далеко от жилого сектора, угрозы распространения нет", – отметили в главном управлении МЧС России по Орловской области. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Открытого горения на месте ЧП нет, происходит задымление.





