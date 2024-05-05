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16:52, 5 мая 2024 года В Орле разместят новые комплексы фиксации нарушений ПДД. Идет поиск поставщика оборудования





Департамент экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил поиск подрядчика на поставку специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации. Оборудование предназначено для обеспечения контроля дорожного движения, включая фиксацию административных правонарушений в области дорожного движения. На закупку выделено 10,6 миллиона рублей.



Согласно контракту, камеры установят в двух местах: на пересечении Наугорского шоссе и улицы Цветаева, а также на пересечении Московского шоссе и Межевого переулка.



Окончание подачи заявок на участие в конкурсе — 6 мая 2024 года. Исполнить контракт нужно в течение 30 рабочих дней с момента заключения соглашения.





