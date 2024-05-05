Андрей Клычков доставил гумпомощь артиллеристам на белгородском приграничье

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12:50, 5 мая 2024 года
Андрей Клычков доставил гумпомощь артиллеристам на белгородском приграничьеВоеннослужащим передали "Ниву", квадрокоптер и другой полезный груз.
Фото: портал правительства Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков доставил гуманитарную помощь артиллеристам в Грайворонском районе Белгородчины. Военнослужащим передали "Ниву", квадрокоптер и другой полезный груз, включая запчасти, шины и расходники на автомобили: моторное масло, антифриз, тормозной цилиндр, аккумуляторы, наборы головок и ключей, гидравлический домкрат, стропы.
Ранее Андрей Клычков посетил Артемовск, где передал бойцам СВО два автомобиля, мотоцикл и другую помощь, а накануне глава Орловщины побывал в другом районе Белгородской области, где вручил машину и спецоборудование танкистам.