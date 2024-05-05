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18:00, 5 мая 2024 года

На Орловщине направят 20 миллионов рублей на проект "Ипотека"

Средства выделят из областного бюджета.


В Орловской области продолжается реализация проекта "Ипотека". В его рамках орловцы могут купить жилье на первичном рынке со сниженной процентной ставкой. В 2024-м из регионального бюджета на проект выделят 20 миллионов рублей.

Сниженная процентная ставка рассчитывается в зависимости от индивидуальных условий, но не превышает восьми процентов. По итогам 2023-го года она составила не более 5,4 процента. Деньгами из бюджета застройщику компенсируется часть процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам.

Претендовать на участие в программе могут проживающие в аварийных домах, семьи с детьми, дети-сироты, участники СВО и члены их семей, а также ряд других категорий граждан.

С 2019-го года 943 семьи улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой, рассказали в пресс-службе правительства региона.
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