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0:30, 5 мая 2024 года

Орловскому радиовещанию исполнилось 96 лет

5 мая 1928 года в эфир вышла первая местная передача.


5 мая орловскому радиовещанию исполняется 96 лет. В этот день в 1928-м году в эфир вышла первая местная передача. Это была трансляция с праздничного митинга. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на улице Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких местах губернской столицы.

Одновременно открылись радиотрансляционный центр и студия. На момент открытия в городе было всего пять радиоточек, но в короткие сроки их стало полторы тысячи.

Орловское радио появилось на четыре года позже московского – одно из первых в стране.
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