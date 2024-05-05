Главная » Новости



0:30, 5 мая 2024 года Орловскому радиовещанию исполнилось 96 лет 5 мая 1928 года в эфир вышла первая местная передача.





5 мая орловскому радиовещанию исполняется 96 лет. В этот день в 1928-м году в эфир вышла первая местная передача. Это была трансляция с праздничного митинга. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на улице Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких местах губернской столицы.



Одновременно открылись радиотрансляционный центр и студия. На момент открытия в городе было всего пять радиоточек, но в короткие сроки их стало полторы тысячи.



Орловское радио появилось на четыре года позже московского – одно из первых в стране.





