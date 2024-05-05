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14:47, 5 мая 2024 года Орловские водолазы отмечают профессиональный праздник На Орловщине соответствующую квалификацию имеют 11 сотрудников отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы.





5 мая в России отмечается День водолаза. 142 года назад в городе Кронштадте по указу императора Александра III открылась первая в мире водолазная школа.



В орловском отряде аварийно-спасательной и противопожарной службы 11 человек имеют квалификацию водолаза и допущены для проведения водолазных работ, сообщили в главном управлении МЧС по региону. В их задачи входит оказание помощи, поиск и обнаружение пострадавших на водных объектах, проведение аварийно-спасательных подводных работ.













