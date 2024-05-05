Митрополит Тихон возглавил пасхальные богослужения в Богоявленском соборе Орла
Архипастырь провел полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
Фото: Евгений Мартынов
Богоявленский собор стал центром пасхального торжества в Орловской епархии. Минувшей ночью митрополит Тихон провел здесь полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Также владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.
К окончанию литургии в Богоявленский собор доставили Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова. Получить частицу святыни смогли все желающие.
Уже в 17:00 5 мая митрополит Тихон возглавит пасхальную великую вечерню в Богоявленском соборе.